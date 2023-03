Euro-Geldmarkt im Verlauf unverändert

Die Zinsnotierungen am Euro-Geldmarkt haben sich am Mittwoch im Verlauf in allen Laufzeitbereichen unverändert gezeigt.

Die Geldmarktzinsen von 12.15 Uhr:

Taggeld 2,90 3,00 1 Woche 2,92 3,02 1 Monat 2,25 2,35 2 Monate 2,34 2,44 3 Monate 2,56 2,66 6 Monate 3,10 3,20 12 Monate 3,56 3,66

Fixing der Euribor-Zinssätze per 28. März:

1 Woche 2,787 1 Monat 2,904 3 Monate 2,990 6 Monate 3,269 12 Monate 3,542

