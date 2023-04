Euro-Geldmarkt im Verlauf weitgehend unbewegt

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Montag in fast allen beobachteten Laufzeitbereichen ohne Veränderungen präsentiert. Lediglich der Ein-Wochen-Satz zog leicht an.

Die Geldmarktzinsen von 14.00 Uhr:

Taggeld 2,90 3,00 1 Woche 2,94 3,04 1 Monat 2,25 2,35 2 Monate 2,34 2,44 3 Monate 2,56 2,66 6 Monate 3,10 3,20 12 Monate 3,56 3,66

Fixing der Euribor-Zinssätze per 31. März:

1 Woche 2,898 1 Monat 2,915 3 Monate 3,038 6 Monate 3,341 12 Monate 3,622

mik