Euro Kapital Yatirim Ortakligi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Euro Kapital Yatirim Ortakligi präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,15 TRY. Ein Jahr zuvor waren -0,230 TRY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Euro Kapital Yatirim Ortakligi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen TRY im Vergleich zu 5,4 Millionen TRY im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,990 TRY. Im Vorjahr hatten -0,550 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 22,95 Millionen TRY in den Büchern – ein Minus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Euro Kapital Yatirim Ortakligi 29,34 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at