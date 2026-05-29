Euro Leder Fashion stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Euro Leder Fashion hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Euro Leder Fashion 80,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,050 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Euro Leder Fashion in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 54,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 273,38 Millionen INR im Vergleich zu 176,90 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at