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13.11.2026 06:31:28
Euro Leder Fashion verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Euro Leder Fashion hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,99 Prozent auf 79,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 86,4 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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