Euro Leder Fashion: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Euro Leder Fashion stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,03 INR gegenüber 0,130 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Euro Leder Fashion mit einem Umsatz von insgesamt 69,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 28,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at