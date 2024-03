Euro Manganese erhält Genehmigung für Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für das Manganprojekt Chvaletice und ernennt Projektleiter

VANCOUVER, British Columbia, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich bekanntzugeben, dass das tschechische Umweltministerium die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment, "ESIA") für das Manganprojekt Chvaletice (das "Chvaletice-Projekt" oder das "Projekt") genehmigt hat.



Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, Herrn Tim Kindred, einen erfahrenen Experten in der Durchführung von Großprojekten, zum Projektleiter für das Chvaletice-Projekt zu ernennen.

Höhepunkte

Das tschechische Umweltministerium genehmigt die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für das Manganprojekt Chvaletice

Dank der ausgezeichneten Verfahren zur Einbeziehung von Interessengruppen gingen während der Stellungnahmefrist keine Kommentare oder Einwände von lokalen Interessengruppen ein

Die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ist die Schlüsselgenehmigung, der weitere Genehmigungen auf verfahrenstechnisch einfachere Weise folgen können

Für das Manganprojekt Chvaletice wurde ein sehr erfahrener Projektleiter ernannt, der die Frontend-Entwicklungsplanung (Front-End Engineering Design, "FEED") und die Entwicklungs-, Beschaffungs- und Baumanagementphase (Engineering and Procurement and Construction Management, "EPCM") des Projekts leiten wird

Genehmigung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung

Das Unternehmen hat vom tschechischen Umweltministerium eine positive verbindliche Erklärung zur Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung erhalten, in der die in der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung dargelegten ökologischen und sozialen Bedingungen genehmigt werden. Dies ist der Höhepunkt eines vierjährigen Prozesses, in dem 14 verschiedene Regierungsbehörden eine positive Stellungnahme zur Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung des Unternehmens abgeben mussten. Danach wurde die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung der Öffentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegt. Während dieser Zeit gingen keine Stellungnahmen von der Öffentlichkeit, von Nichtregierungsorganisationen oder regionalen Gemeinden ein, was ein Beweis für die hervorragenden Verfahren zur Einbeziehung von Interessengruppen ist, die vom tschechischen Team des Unternehmens vor Ort durchgeführt wurden.

Die Genehmigung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ist die wichtigste Voraussetzung für die Erteilung der nachfolgenden Genehmigungen, einschließlich der Raumplanungsgenehmigung und der Baugenehmigung. Der Erhalt der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ermöglicht es dem Unternehmen auch, die endgültige Entscheidung über die Bergbaupacht für das Projekt zu treffen.

Ernennung eines Projektleiters

Herr Tim Kindred ist vor kurzem als Projektleiter für das Chvaletice-Projekt in das Unternehmen eingetreten. Herr Kindred ist für die Leitung des Teams verantwortlich, das mit Wood zusammenarbeiten wird, um die FEED-Arbeiten durchzuführen, gefolgt von EPCM, sobald eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen wurde. Herr Kindred wird zunächst in Perth, Australien, tätig sein und während der Bauphase des Projekts in die Tschechische Republik umziehen.

Herr Kindred ist Chemieingenieur und hat einen Abschluss der Australian Graduate School of Management. Mit seinem Hintergrund in Hydrometallurgie ist Herr Kindred ein hochqualifizierter Projekt- und Betriebsleiter in der Bergbau- und Metallindustrie. Er hat erfolgreich die Projektabwicklung von der Machbarkeitsstudie über FEED, Bau, Fertigstellung und Inbetriebnahme von Multimilliarden-Dollar-Projekten, einschließlich großer und komplexer Anlagen, geleitet. Herr Kindred hat Erfahrung mit Nickel, Kobalt, Kupfer, Lithium und Gold und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Batteriemetallprojekten zur Unterstützung der Dekarbonisierung. Während seiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit bei Vale Base Metals leitete er den Projektumschwung und die erfolgreiche Konstruktion, Fertigstellung und Inbetriebnahme des Vale Long Harbour-Projekts, einer Nickelverarbeitungsanlage im Wert von 5 Mrd. US-Dollar. Dabei stellte er auf ein integriertes Teamliefermodell um, das zum Erfolg des Projekts beitrug und es ihm ermöglichte, sowohl den Zeitplan als auch das Budget einzuhalten.

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

"Die positive Stellungnahme zur Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für das Chvaletice-Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für die Genehmigung und das Projekt. Dies ist ein Beweis für die sorgfältige Herangehensweise und die jahrelangen Bemühungen sowohl unseres tschechischen Teams, das im Laufe der Zeit mit zahlreichen Interessengruppen zusammengearbeitet hat, als auch unseres Ingenieurteams, das das Feedback in unsere Pläne integriert hat. Was konstant bleibt, ist unser Bestreben, die Auswirkungen des Projekts zu minimieren und den sozialen Nutzen während der gesamten Lebensdauer unserer Aktivitäten zu maximieren. Wir freuen uns darauf, die nun mehr verfahrenstechnischen Folgegenehmigungen voranzutreiben, um eine Anlage von Weltklasse zu entwickeln, die in der Lage ist, hochreines Mangan zu produzieren, das ein wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge ist.

Wir heißen auch Tim Kindred im Team von Euro Manganese willkommen. Seine Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Entwicklung komplexer Batteriemetallprojekte sowie seine nachgewiesene Erfahrung bei der termin- und budgetgerechten Durchführung von Großprojekten werden für uns von großem Wert sein, da wir sowohl die FEED- als auch die EPCM-Arbeiten, einschließlich des Baus des Chvaletice-Projekts, vorantreiben."

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Unternehmen für Batteriematerialien, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.

Das Manganprojekt Chvaletice ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige bedeutende Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen und den globalen Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSX Venture als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anfragen

Dr. Matthew James

President & CEO

mjames@mn25.ca

LodeRock Advisors

Neil Weber

Anleger- und Medienbeziehungen – Nordamerika

+1 (647) 222-0574

neil.weber@loderockadvisors.com

Jane Morgan Management

Jane Morgan

Anleger- und Medienbeziehungen – Australien

+61 (0) 405 555 618

jm@janemorganmanagement.com.au

Anschrift des Unternehmens: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 1G8

Website: www.mn25.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, seines Mineralprojekts Chvaletice, seiner geplanten Bécancour-Anlage oder der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z. B. "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "schätzt", "geplant", "prognostiziert", "vorhersagt" und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Zu den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Erwartung des Unternehmens, dass die Raumplanungsgenehmigung, die Baugenehmigung und andere nachfolgende Genehmigungen der Genehmigung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung folgen werden und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, den Antrag auf eine Bergbaukonzession bis zur endgültigen Festlegung einer Bergbaupacht für das Projekt voranzutreiben. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die FEED-Arbeiten voranzutreiben und abzuschließen, gefolgt von EPCM und der Fähigkeit, eine positive endgültige Investitionsentscheidung zu treffen.

Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, und selbst wenn solche Ergebnisse tatsächlich oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören in Bezug auf das Chvaletice-Projekt unter anderem: das Fehlen einer ausreichenden Finanzierung; die Unfähigkeit, die Bedingungen im Rahmen der gesicherten Kreditfazilität des Unternehmens zu erfüllen, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Gewährung und Durchsetzung von Sicherheiten; die Verfügbarkeit von Geräten, Anlagen und Zulieferern, die für den Abschluss der Erschließungsarbeiten erforderlich sind; die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Abbau- und Verarbeitungsanlagen; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen zu erhalten, zu ändern oder aufrechtzuerhalten, Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Oberflächenrechten; die Möglichkeit, dass unbekannte oder unerwartete Ereignisse dazu führen, dass vertragliche Bedingungen nicht erfüllt werden; die Unfähigkeit, ausreichende Abnahmevereinbarungen zu sichern; unerwartete Ergebnisse oder ein erfolgloser Abschluss der verschiedenen Phasen des EPCM-Vertrags; und Änderungen der Projektparameter, während die Pläne weiter verfeinert werden. Zu den weiteren Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören Risiken im Zusammenhang mit weltweiten Epidemien oder Pandemien und anderen Gesundheitskrisen; Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften; unvorhergesehene technologische und technische Probleme; die Angemessenheit der Infrastruktur; soziale Unruhen oder Krieg; die Möglichkeit, dass künftige Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; zunehmender Wettbewerb, Entwicklungen auf den Märkten für Elektroautobatterien und in der Chemie; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen, Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, Regulierung durch verschiedene Regierungsbehörden und Änderungen oder Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Eine weitere Erörterung der für das Unternehmen relevanten Risiken ist unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 30. September 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr zu finden, verfügbar auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca .

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf verschiedenen Annahmen, die das Unternehmen getroffen hat, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Dazu gehört im Allgemeinen, dass das Unternehmen seine Ziele erreichen kann, dass das politische und gesellschaftliche Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, seine Projekte weiterhin unterstützt, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen aus der Wandeldarlehensfazilität nachkommen und zusätzliche Finanzierungen beschaffen kann, sowie Annahmen im Zusammenhang mit den hier beschriebenen Faktoren.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.