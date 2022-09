Euro Manganese gibt die Einreichung des technischen Berichts gemäß NI 43-101 und des JORC-Code-Berichts für die Machbarkeitsstudie zum Chvaletice Manganprojekt bekannt

VANCOUVER, British Columbia (Kanada), Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf SEDAR den "Technical Report and Feasibility Study for the Chvaletice Manganese Project, Czech Republic" (der "Technische Bericht") eingereicht hat, der gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde. Zudem hat das Unternehmen auf der ASX-Ankündigungsplattform den Bericht "Public Report and Feasibility Study Assessment of the Chvaletice Manganese Project, Czech Republic" (der "JORC-Code-Bericht") eingereicht, der gemäß der Joint Ore Reserves Committee Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition erstellt wurde.



Beide Berichte wurden von Tetra Tech Canada Inc. erstellt. Datum des Inkrafttretens ist der 27. Juli 2022. Die Ergebnisse des technischen Berichts und des JORC-Code-Berichts wurden in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Juli 2022 unter dem Titel " Euro Manganese gibt positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Basisszenario des Chvaletice Manganprojekts bekannt " zusammengefasst.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie und andere hochtechnologische Anwendungen zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran, bei dem es sich um eine einzigartige Waste-to-Value-Recycling- und Sanierungsgelegenheit handelt, bei der alte Abraumhalden eines stillgelegten Bergwerks wiederaufbereitet werden. Das Chvaletice Projekt ist die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

