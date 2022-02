Euro Manganese gibt Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung bekannt

VANCOUVER, British Columbia (Kanada), Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (die "Gesellschaft" oder "EMN") freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Aktionäre für alle Geschäftsangelegenheiten gestimmt haben, die ihnen auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (die "Versammlung"), die am 25. Februar 2022 stattgefunden hat, vorgelegt wurden. Einzelheiten zu den Abstimmungsergebnissen der Versammlung sind nachstehend aufgeführt.



In Bezug auf die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wurden alle fünf zur Wiederwahl stehenden Kandidaten für das Management wie unten beschrieben auf der Grundlage einer durch Stimmzettel durchgeführten Abstimmung gewählt:

Nominierte(r) Gesamtzahl

der abgegebenen Stimmen Stimmen dafür % dafür Stimm-

enthaltung % Stimm-

enthaltung John Webster 132.618.497 96.614.242 72,85 36.004.255 27,15 Matthew P. James 132.618.497 114.465.603 86,31 18.152.894 13,69 David B. Dreisinger 132.618.497 130.676.402 98,54 1.942.095 1,46 Gregory P. Martyr 132.618.497 103.392.115 77,96 29.226.381 22,04 Thomas M. Stepien 132.618.497 132.239.702 99,71 378.795 0,29

Andere Geschäftsangelegenheiten der Versammlung, über die jeweils ebenfalls durch Abstimmung mit Stimmzetteln entschieden wurde, wurden wie folgt genehmigt:

Gesamtzahl

der Stimmen Stimmen dafür % dafür Stimmen dagegen % dagegen Stimm-

enthaltung

Beschluss 2 – Ernennung von Pricewaterhouse-Coopers LLP zum Abschlussprüfer der Gesellschaft 133.353.400 133.100.996 99,81 0 0 252.404 Beschluss 3 – Erneute Genehmigung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft (1) 132.618.497 132.306.374 99,76 309.923 0,23 2.200 Beschluss 4 – Genehmigung von Änderungen am Aktienoptionsplan der Gesellschaft (2) 132.618.497 132.279.843 99,74 316.454 0,24 22.200 Beschluss 5 – Für die Zwecke von Listing Rule 7.4 der Australian Stock Exchange ("ASX"), Ratifizierung und Genehmigung der Ausgabe von 17.800.000 Aktien im Rahmen einer Platzierung bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (3) 132.618.497 132.323.749 99,78 270.548 0,20 24.200





(1 ) Gemäß den Regeln der ASX haben die Aktionäre der Gesellschaft auch den Aktienoptionsplan der Gesellschaft (Beschluss 3) mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen genehmigt, wobei die 3.587.243 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft von der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Basierend auf diesem Ausschluss betrug die Gesamtzahl der für Beschluss 3 abgegebenen Stimmen 129.031.254, davon wurden 128.719.131 Stimmen für den Beschluss abgegeben, was 99,76 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 309.923 Stimmen gegen den Beschluss abgegeben, was 0,24 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht. (2 ) Gemäß den Regeln der ASX genehmigten die Aktionäre der Gesellschaft auch die Änderungen am Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei die 3.587.243 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft von der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Basierend auf diesem Ausschluss betrug die Gesamtzahl der für Beschluss 4 abgegebenen Stimmen 129.031.254, davon wurden 128.692.600 Stimmen für den Beschluss abgegeben, was 99,74 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 316.454 Stimmen gegen den Beschluss abgegeben, was 0,25 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht. (3 ) Gemäß den Regeln der ASX ist die Gesellschaft verpflichtet, alle Stimmen zu ignorieren, die von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBWE") oder irgendwelchen verbundenen Unternehmen der EBWE zugunsten von Beschluss 5 abgegeben wurden. Es wurden keine Stimmen zugunsten von Beschluss 5 von der EBWE oder verbundenen Unternehmen der EBWE abgegeben, was dazu führt, dass insgesamt 132.618.497 Aktien im Zusammenhang mit Beschluss 5 abgestimmt haben.



Gemäß ASX Listing Rule 3.13.2(e) werden die folgenden Informationen für die Gesamtzahl der Wertpapiere bereitgestellt, für die vor der Versammlung gültige Stimmrechtsvollmachten eingegangen sind:

Nominierte(r) Gesamtzahl der eingegangenen Vollmachten Anweisung an Stellvertreter, dafür zu stimmen Anweisung an Stellvertreter, dagegen zu stimmen Anweisung an Stellvertreter, mit Enthaltung zu stimmen Stellvertreter darf nach eigenem Ermessen abstimmen Beschluss 1 –



Wahl der Verwaltungsratsmitglieder: John Webster 130.842.497 94.838.242 – 36.004.255 0 Matthew P. James 130.842.497 112.689.603 – 18.152.894 0 David B. Dreisinger 130.842.497 128.900.402 – 1.942.095 0 Gregory P. Martyr 130.842.497 101.616.115 – 29.226.382 0 Thomas M. Stepien 130.842.497 130.463.702 – 378.795 0 Beschluss 2 – Ernennung von Pricewaterhouse-Coopers LLP zum Abschlussprüfer der Gesellschaft 131.577.400 131.324.996 – 252.404 0 Beschluss 3 – Erneute Genehmigung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft (1) 127.255.254 126.943.131 309.923 2.200 0 Beschluss 4 – Genehmigung von Änderungen am Aktienoptionsplan der Gesellschaft (1) 127.255.254 126.916.600 316.454 22.200 0 Beschluss 5 – Ratifizierung und Genehmigung der Ausgabe von 17.800.000 Aktien gemäß einer Platzierung bei der EBWE (2) 130.842.497 130.547.749 270.548 24.200 0





(1 ) Schließt 3.587.243 Stimmen aus, die von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft per Stimmrechtsvollmacht abgegeben wurden. (2 ) Schließt 0 Stimmen der EBWE oder verbundener Unternehmen der EBWE aus.



Insgesamt haben 132.618.497 Stammaktien im Zusammenhang mit der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder und für die obigen Beschlüsse 3, 4 und 5 abgestimmt, was ungefähr 35,09 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft entspricht, die bei der Versammlung stimmberechtigt waren. Insgesamt haben im Zusammenhang mit Beschluss 2 oben 133.353.400 Stammaktien abgestimmt, was ungefähr 35,28 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft entspricht, die auf der Versammlung stimmberechtigt waren. Die Ergebnisse aller auf der Versammlung erörterten Angelegenheiten sind im Bericht der Abstimmungsergebnisse aufgeführt, der von der Gesellschaft auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurde.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerialienunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung einer bedeutenden Manganlagerstätte in Abraumhalden einer stillgelegten Mine, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen ist. Ziel der Gesellschaft ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch andere hochtechnologische Anwendungen bedient.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.