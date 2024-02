Euro Manganese Inc. engagiert nordamerikanische und australische Kommunikationsberater

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, die Ernennung von nordamerikanischen und australischen Investor-Relations-Beratern bekannt zu geben, die das Unternehmen bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Investmentbranche unterstützen sollen.



Das Unternehmen hat LodeRock Advisors Inc. ("LodeRock") mit Wirkung zum 8. Februar 2024 zu seinem Investor-Relations-Berater für Nordamerika ernannt. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit Wirkung zum 14. Februar 2024 Jane Morgan Management Pty Ltd. ("JMM") zu seinem Investor Relations-Berater für Australien ernannt. Beide Unternehmen erbringen zahlreiche Investor-Relations-Dienstleistungen für börsennotierte Unternehmen, einschließlich der Unterstützung bei der Verbreitung von Pressemitteilungen, der Steigerung des Bekanntheitsgrads bei privaten und institutionellen Investoren und der Unterstützung bei der allgemeinen Vermarktung des Unternehmens. Investoren können die Stammaktien des Unternehmens unter dem Symbol "EMN" an der TSX Venture Exchange, unter "EUMNF" an der OTC Markets Group, unter "EMN" an der Australian Securities Exchange und unter "E06" an der Frankfurter Wertpapierbörse handeln.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung mit LodeRock, die so lange gilt, bis eine der Parteien die Vereinbarung mit einer Frist von sechzig (60) Tagen kündigt, zahlt das Unternehmen LodeRock eine monatliche Gebühr von 12.500 CAD für Dienstleistungen im Bereich strategische Kommunikation. JMM erhält eine monatliche Gebühr in Höhe von 6.500 AUD für einen Zeitraum von zunächst drei Monaten. Danach kann das Unternehmen die Zusammenarbeit mit JMM auf monatlicher Basis fortsetzen, wobei eine schriftliche Kündigung durch das Unternehmen mit einer Frist von einem Monat zu erfolgen hat. Weder LodeRock noch JMM sind derzeitige Aktionäre der Gesellschaft.

Diese Ernennungen bedürfen noch der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Über LodeRock Advisors

Mit mehr als 250 Jahren gemeinsamer Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, Equity Research und Investment Management gehört LodeRock zu den führenden kanadischen Unternehmen für Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation und unterstützt Unternehmen beim Aufbau von Marktbekanntheit, Glaubwürdigkeit und langfristigem Shareholder Value. Weitere Informationen finden Sie unter www.loderockadvisors.com .

Über JMM

JMM verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung als Berater für Investor Relations und Medienkommunikation. Mit einem preisgekrönten Team aus Account Directors, Werbetextern, Kreativen, Designern und digitalen Vermarktern bietet JMM den an der ASX notierten Unternehmen eine umfassende Palette traditioneller und digitaler Dienstleistungen, die eine effektivere Kommunikation mit Aktionären und Investoren ermöglichen.

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Unternehmen für Batteriematerialien, das bestrebt ist, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und verfolgt eine Möglichkeit zur Herstellung von Manganprodukten in Batteriequalität in Bécancour, Québec.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abraumhalden einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen und den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSX Venture als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anfragen

Dr. Matthew James

President & CEO

+1 (604) 681-1010 (Durchwahl 101)

mjames@mn25.ca

LodeRock Advisors

Neil Weber

Investor and Media Relations – North America

+1 (647) 222-0574

neil.weber@loderockadvisors.com

Jane Morgan Management

Jane Morgan

Investor and Media Relations – Australia

+61 (0) 405 555 618

jm@janemorganmanagement.com.au

Anschrift des Unternehmens: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 1G8

Website: www.mn25.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, seines Chvaletice-Manganprojekts, seiner anderen Wachstumsstrategien oder der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z. B. "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "schätzt", "geplant", "prognostiziert", "vorhersagt" und ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden" oder "werden".