Euro Manganese informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Euro Manganese hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Euro Manganese ein EPS von -0,050 AUD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,3 Millionen AUD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,1 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at