Euro Manganese macht bedeutende Fortschritte bei seiner Anlage in Bécancour zur Lieferung von Mangan in Batteriequalität in Nordamerika

VANCOUVER, British Columbia, Aug. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, wichtige Entwicklungen in seiner Anlage in Bécancour bekanntzugeben, die die Möglichkeit bieten, die Pläne des Unternehmens zur Herstellung von hochreinen Manganprodukten in Kanada für den nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge ("EV") zu beschleunigen.



Wesentliche Aspekte

Eine Scoping-Studie wurde abgeschlossen, die die Entwicklung einer Auflösungsanlage in Bécancour, Québec, bewertet, die 48.500 Tonnen pro Jahr ("tpa") Mangansulfat in Batteriequalität ("HPMSM") produzieren kann. Die Scoping-Studie ergab eine starke vorläufige Projektwirtschaftlichkeit mit einem Kapitalwert ("NPV") von 190 Millionen CAD nach Steuern und einem internen Zinsfuß ("IRR") von 26 % nach Steuern.

Das Unternehmen hat WSP Canada Inc. mit der Ausführung einer Durchführbarkeitsstudie für die Anlage beauftragt, die das Anlagendesign, die Kosten, die Wirtschaftlichkeit und die Abnahmemöglichkeiten für Kunden weiter verfeinert wird.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Absichtserklärung mit MMC, einem südafrikanischen Hersteller von hochreinem elektrolytischem Manganmetall ("HPEMM"), unterzeichnet, um die Auflösungsanlage in Bécancour mit selenfreiem, 99,9%igem HPEMM-Rohmaterial in Batteriequalität zu beliefern. HPEMM ist ein bereits raffiniertes Metallprodukt, das weiterverarbeitet werden muss, um Mangansulfat in Batteriequalität herzustellen.

Die Absichtserklärung ist für das Unternehmen von strategischer Bedeutung, da sie eine potenzielle Beschleunigung der Anlage ermöglicht, um den nordamerikanischen Markt möglicherweise schon ab Mitte 2026 zu beliefern und dem Unternehmen damit Cashflows zu verschaffen.

Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ("W8banaki"), einem Stammesrat der Abenaki-Gemeinschaften, auf deren angestammtem Gebiet das Bécancour-Projekt liegen würde, unterzeichnet.

Bécancour entwickelt sich schnell zu einem führenden Zentrum für Batteriematerialien in Kanada, und der Standort des Unternehmens liegt strategisch günstig in der Nähe eines Clusters geplanter Produktionsanlagen für aktive Kathodenmaterialien.

Die Bécancour-Anlage könnte bis zu 20 % des für 2027 prognostizierten nordamerikanischen Bedarfs an HPMSM produzieren. Die CPM Group prognostiziert, dass der nordamerikanische Bedarf an HPMSM im Jahr 2027 auf etwa 250.000 tpa und bis 2031 auf über 800.000 tpa ansteigen wird. Die US-Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge im Rahmen des Inflation Reduction Act haben das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Elektrofahrzeuge und der vorgelagerten Lieferkette angekurbelt. Allerdings gibt es in Nordamerika derzeit keine Verarbeitungskapazität oder Produktion von Mangan in Batteriequalität.

Bécancour-Scoping-Studie

Ausenco Vancouver schloss eine positive Scoping-Studie ab, in der die Entwicklung einer Anlage zur Auflösung von hochreinem Manganmetall in Bécancour, Québec, bewertet wurde, die in der Lage ist, 48.500 tpa HPMSM zu produzieren, sofern genügend HPEMM-Rohmaterial vorhanden ist. Bei dem Werksgelände handelt es sich um ein 15 Hektar großes Grundstück im Industriepark von Bécancour, für die das Unternehmen eine Kaufoption besitzt. Das Unternehmen hat auch die Due-Diligence-Prüfung des Standorts abgeschlossen.

Die Scoping-Studie ergab eine starke vorläufige Projektwirtschaftlichkeit mit einem Kapitalwert nach Steuern von 190 Millionen CAD bei einem Abzinsungssatz von 8 %, einem internen Zinsfuß nach Steuern von 26 % und einer Amortisationszeit von etwa 4 Jahren. Die wirtschaftliche Analyse wurde auf einer konstanten Dollarbasis ohne Inflation und ohne staatliche Subventionen durchgeführt und war nicht gehebelt.

Das Anfangskapital wird auf 110,8 Millionen CAD geschätzt, einschließlich 15,1 Millionen CAD für unvorhergesehene Ausgaben. Ein Schlüsselaspekt der Anlage ist eine kurze Bauzeit; in der Studie wurde eine Planungs-/Bauzeitvon etwa 2 Jahrenveranschlagt.

Die Anlage ist so konzipiert, dass sowohl hochreine Mangansulfat-Monohydrat-Kristalle ("HPMSM") als auch hochreine Mangansulfat-Lösungen ("HPMSS") hergestellt werden können, was den Kunden Flexibilität bei der Abnahme bietet. Das Anlagendesign stützt sich auf umfangreiche Prozessentwicklungs- und andere Engineeringarbeiten, die bereits für das Chvaletice-Manganprojekt ("CMP") des Unternehmens in der Tschechischen Republik abgeschlossen wurden.

Die Herstellung von HPMSS bietet sowohl Kosten- als auch Umweltvorteile. Ein HPMSS-Produkt könnte als Lösung zu nahe gelegenen Herstellern von kathodenaktiven Vorläufermaterialien ("pCAM") gepumpt werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, ein HPMSM-Produkt zu kristallisieren, zu trocknen und zu verpacken. Da HPMSM in den pCAM-Anlagen letztlich in Wasser gelöst wird, spart die Bereitstellung einer Lösung Kosten und reduziert den Wasserverbrauch und die CO 2 -Emissionen.

Für den Bau der Anlage sind nur minimale Infrastrukturverbesserungen erforderlich. Die Infrastruktur außerhalb des Geländes beschränkt sich auf den Anschluss an das Hauptstromnetz von Bécancour und den möglichen Bau einer Eisenbahnstrecke von der Bahnlinie am Standort Bécancour. Die Infrastruktur vor Ort umfasst Straßen, Betriebs- und Verwaltungsgebäude, Stromverteilungs- und Lagergebäude für HPEMM-Einsatzmaterial und HPMSS/HPMSM-Produkte.

Es wurde eine Metallversorgung mit Rohmaterialien durch Dritte modelliert, die es ermöglichen könnte, die Bécancour-Anlage bereits Mitte 2026, also noch vor dem CMP, in Betrieb zu nehmen. Dies würde es dem Unternehmen möglicherweise ermöglichen, als erstes Unternehmen in Nordamerika auf den Markt zu kommen und die prognostizierten Cashflows des Unternehmens um mindestens ein Jahr vorzuziehen. Dieser voraussichtliche Zeitplan und der Rohstoffmix werden als wichtige Ergebnisse der Durchführbarkeitsstudie bewertet, die – vorbehaltlich der Finanzierung – voraussichtlich Mitte 2024 abgeschlossen sein wird.

Das Unternehmen hat WSP Canada Inc. mit der Ausführung einer Durchführbarkeitsstudie Anlage beauftragt, die das Anlagendesign, die Kosten, die Wirtschaftlichkeit und die Abnahmemöglichkeiten für Kunden weiter verfeinert wird. Es wird erwartet, dass die Genehmigung parallel zur Durchführbarkeitsstudie voranschreitet.

Bécancour entwickelt sich aufgrund der ausgezeichneten regionalen Infrastruktur, der umweltfreundlichen und preisgünstigen Energie, einer sehr unterstützenden Regierung mit Förderprogrammen und qualifizierten Arbeitskräften vor Ort schnell zu einem führenden Zentrum für Batteriematerialien in Kanada. Der Standort des Unternehmens liegt strategisch günstig in der Nähe eines Clusters geplanter Produktionsanlagen für aktive Kathodenmaterialien, darunter GM/Posco und BASF.

Wichtige bekannte Vorbedingungen und Annahmen der Scoping-Studie

In der Scoping-Studie wurde eine Reihe allgemeiner Annahmen getroffen, um die Wirtschaftlichkeit des Baus und Betriebs der Auflösungsanlage in Bécancour zu bewerten. Daher haben die Ergebnisse und wirtschaftlichen Kennzahlen eine Fehlermarge von -30 %/+50 %. Die Metallpreise basieren auf den langfristigen Prognosen der Marktanalysten. Es wurde ein Wechselkurs von 0,77 USD pro 1 CAD zugrunde gelegt. Forward Escalation und Unvorhergesehenes für Umfangsänderungen und damit verbundene Kosten wurden nicht berücksichtigt. Die Kostenschätzungen basieren auf den Preisen des 4. Quartals 2022 ohne Inflationsausgleich.

Euro Manganese weist darauf hin, dass es sich bei der Studie nicht um eine Scoping-Studie im Sinne der Definition des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") handelt, da sie sich auf ein eigenständiges Industrieprojekt und nicht auf ein Mineralprojekt des Unternehmens bezieht. Daher sind die in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI-43-101") vorgeschriebenen Offenlegungsstandards nicht auf die wissenschaftlichen und technischen Offenlegungen in der Studie anwendbar. Verweise auf die Scoping-Studie oder Durchführbarkeitsstudie von Euro Manganese in Bezug auf die Bécancour-Anlage entsprechen nicht den Begriffen, die in den CIM Definition Standards definiert und in NI 43-101 verwendet werden.

Absichtserklärung mit MMC

Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung mit MMC, einem südafrikanischen Hersteller von HPEMM unterzeichnet, um die Auflösungsanlage in Bécancour mit selenfreiem, 99,9%igem HPEMM-Rohmaterial in Batteriequalität zu beliefern.

Die Absichtserklärung bietet die Möglichkeit, die Anlage in Bécancour mit HPEMM von MMC und/oder mit HPEMM aus dem unternehmenseigenen Chvaletice-Manganprojekt zu versorgen. Die Absichtserklärung ermöglicht eine flexible Lieferung von HPEMM je nach Marktnachfrage, Verfügbarkeit von MMC-Produkten und CMP-Metallverkäufen.

Die Absichtserklärung ist für das Unternehmen von strategischer Bedeutung, da die Lieferung von Metall durch einen Dritten eine potenzielle Beschleunigung der Anlage ermöglicht, um den nordamerikanischen Markt möglicherweise schon Mitte 2026 zu beliefern. Dies würde es dem Unternehmen ermöglichen, der erste Anbieter auf dem Markt zu sein und den Cashflow des Unternehmens zu beschleunigen.

MMC hat dem Unternehmen HPEMM-Proben für Testarbeiten im Rahmen der Durchführbarkeitsstudie für die Anlage Bécancour zur Verfügung gestellt, und beide Parteien beabsichtigen, in gutem Glauben zusammenzuarbeiten, um einen endgültigen Vertrag zu schließen.

Kooperationsvereinbarung mit dem W8banaki

Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit dem Grand Conseil de la Nation Waban-Aki unterzeichnet, einem Stammesrat, der sich aus den Abenaki-Gemeinschaften Odanak und Wôlinak zusammensetzt, auf deren angestammtem Gebiet das Bécancour-Projekt liegen würde.

Die Vereinbarung legt fest, wie das Unternehmen und die W8banaki offen und regelmäßig kommunizieren und zusammenarbeiten wollen, um das Projekt Bécancour in beiderseitigem Einvernehmen zu entwickeln, insbesondere in der Bewertungs- und Planungsphase.

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

"Unsere Wachstumspläne zur Versorgung des nordamerikanischen Lithium-Ionen-Batteriemarktes mit hochreinem Mangan kommen voran. Der Abschluss der Scoping-Studie für die Bécancour-Anlage, die Vorbereitung der Durchführbarkeitsstudie und die Unterzeichnung der Absichtserklärung mit MMC legen den Grundstein für die Schaffung eines erheblichen Mehrwerts für unsere Interessengruppen. Die Absichtserklärung verschafft uns Flexibilität bei den Rohstoffen und ermöglicht es uns, Bécancour möglicherweise als eigenständiges Projekt zu betreiben. Noch wichtiger ist, dass es einen potenziellen Weg aufzeigt, um die Produktion und den Cashflow des Unternehmens um mindestens ein Jahr vorzuverlegen, und zwar im Vorfeld unseres Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik.

Ebenso zeigt die Kooperationsvereinbarung mit der W8banaki-Nation unser Engagement, von Anfang an mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um das Bécancour-Projekt in einer für beide Seiten vorteilhaften Weise mit der angestammten und lokalen Gemeinschaft zu entwickeln. Ich freue mich darauf, diese Partnerschaft mit dem Fortschreiten des Projekts zu vertiefen.

Während unser Vorzeigeprojekt Chvaletice weiterhin im Mittelpunkt unseres Interesses steht, treibt das Bécancour-Projekt unsere Vision voran, ein führendes, hochreines Mangangeschäft mit mehreren Anlagen aufzubauen, um den schnell wachsenden EV-Markt zu beliefern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MMC, dem derzeit einzigen westlichen Anbieter von hochreinem Manganmetall, um eine starke strategische Beziehung aufzubauen."

Louis Nel, CEO der Manganese Metal Company, kommentierte dies wie folgt:

"Die Energiewende konzentriert sich in erster Linie auf kritische Materialien und Spitzentechnologie. Als weltweit führender Hersteller von hochreinem elektrolytischem Manganmetall (EMM), einem kritischen Metall für die Batterieproduktion, setzt MMC eine einzigartige Prozesstechnologie ein, die 99,9 % reines Metall liefert, ohne Selen zu benötigen. Daher ist MMC eine naheliegende Wahl für die Lieferung zusätzlicher Einheiten für die Auflösungsanlage in Bécancour.

MMC, der einzige Lieferant von hochreinem EMM außerhalb Chinas, der eine Vielzahl von Industriezweigen beliefert, ist bestrebt, seine Rolle auf dem Batteriemarkt auszubauen, da sich die Branche über Asien hinaus etabliert. Wir verfügen über einen beträchtlichen Vorrat an Metall zur Auflösung für die Produktion von Vorläufern für aktives Kathodenmaterial (pCAM) außerhalb Chinas. Mit unserer langjährigen Reputation als verantwortungsbewusster Hersteller, der lückenlosen Rückverfolgbarkeit, zukunftsweisenden ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und einem strategischen Standort in Südafrika – bekannt für seine riesigen Manganvorkommen – ist MMC perfekt aufgestellt, um die Entwicklung eines nachhaltigen nordamerikanischen Ökosystems für Batterien und Elektrofahrzeuge zu unterstützen. In diesem Fall unterstreicht unsere Vereinbarung mit Euro Manganese unser Engagement."

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und verfolgt die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSX.V als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

Über die Manganese Metal Company

Die Manganese Metal Company ist ein südafrikanischer Hersteller und Verkäufer von Manganprodukten und der weltweit einzige nicht in China ansässige Hersteller von HPEMM. MMC betreibt seit 1974 ununterbrochen die weltweit größte Raffinerie für 99,9 % reines, selenfreies HPEMM. Das Unternehmen liefert verschiedene Qualitäten von EMM an einen Nischenmarkt mit über 120 Stammkunden in 20 Ländern. Die Systeme, die Ausrüstung, die sichere Betriebsphilosophie sowie die ausgezeichneten Geschäftspraktiken des Unternehmens bieten den Kunden Sicherheit, erstklassige Qualität und eine zuverlässige Versorgung. MMC ist zu 100 % im Besitz der Manganese Metals Holdings (Pty) Ltd, einer südafrikanischen privaten Investmentgesellschaft.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, der Anlage Bécancour, seines Chvaletice-Projekts oder der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "schätzt", "geplant", "prognostiziert", "vorhersagt" und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Pläne zur Weiterentwicklung der Bécancour-Anlage. Die Ergebnisse der Scoping-Studie stellen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Schätzungen des internen Zinsfußes, des Kapitalwerts und der Kostenschätzungen. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen gehören auch, aber nicht ausschließlich, Aussagen über den Zeitplan für den Abschluss der Durchführbarkeitsstudie für die Bécancour-Anlage, die Fähigkeit des Unternehmens, die Option zum Erwerb des Grundstücks in Bécancour auszuüben, die Fähigkeit des Unternehmens, die Absichtserklärung mit MMC in einen endgültigen Vertrag umzuwandeln, die geschätzte Zeitplanung des Unternehmens für den Bau der Anlage und die Fähigkeit, die erforderliche Infrastruktur zu errichten, die Fähigkeit des Unternehmens, die Bécancour-Anlage mit zusätzlichem HPEMM-Rohmaterial aus dem Chvaletice-Projekt zu versorgen und andere Rohmaterialien zu beschaffen, die technischen Möglichkeiten der Bécancour-Anlage und die Fähigkeit des Unternehmens, die Bécancour-Anlage zu betreiben und sowohl HPMSS als auch HPMSM zu produzieren, sowie der damit verbundene Cashflow und die Fristen für den Cashflow, das prognostizierte Wachstum der nordamerikanischen Nachfrage nach hochreinen Manganprodukten, etwaige Vorteile der vorgeschlagenen Gesetzgebung, die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile der Produktion von HPMSS, die Fähigkeit des Unternehmens, die Abnahme von nordamerikanischen Kunden zu sichern, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderliche Finanzierung für die Durchführbarkeitsstudie und die Bécancour-Anlage zu beschaffen, sowie der Zeitplan für die Einreichung von Genehmigungsanträgen und die Erteilung der Genehmigungen und die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit der W8banaki-Nation.

Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, und selbst wenn solche Ergebnisse tatsächlich oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: langfristige Manganpreise, die in der Scoping-Studie angenommen wurden, die sich im Laufe der Zeit als nicht zutreffend erweisen und die Ergebnisse negativ beeinflussen, die Unfähigkeit, eine Finanzierung zu erhalten, unvorhergesehene betriebliche Schwierigkeiten, einschließlich des Ausfalls der Bécancour-Anlage, das Versagen von Ausrüstung oder Prozessen, die nicht gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen funktionieren, Kosteneskalation für Reagenzien, Arbeitskräfte, Strom und andere Kostensteigerungen, die Unfähigkeit, wichtige Reagenzien zu beschaffen, eine Verzögerung oder das Unvermögen, notwendige Lizenzen oder Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Möglichkeit, dass unbekannte oder unerwartete Ereignisse dazu führen, dass vertragliche Bedingungen nicht erfüllt werden; unerwartete Ergebnisse der Durchführbarkeitsstudie; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den begrenzten Möglichkeiten der Rohstoffversorgung; Änderungen der Parameter der Bécancour-Anlage im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Risiken im Zusammenhang mit weltweiten Epidemien oder Pandemien und anderen Gesundheitskrisen; Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; unvorhergesehene technologische und technische Probleme; die Angemessenheit der Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen im Projekt, Unfällen oder Arbeitskonflikten; soziale Unruhen oder Krieg; die Möglichkeit, dass künftige Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Entwicklungen auf den Märkten für Elektroautobatterien und in der Chemie; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen, Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, Regulierungen durch verschiedene Regierungsbehörden sowie Änderungen oder Verschlechterungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Eine weitere Erörterung der für das Unternehmen relevanten Risiken sind unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr zu finden, verfügbar auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf verschiedenen Annahmen, die das Unternehmen getroffen hat, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen beinhalten diese Annahmen unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen zu erhalten; den erfolgreichen Abschluss und das positive Ergebnis der Durchführbarkeitsstudie; die Wechselkurse; die Verkaufspreise für hochreines Mangan; das Wachstum des Manganmarktes und die Verfügbarkeit einer akzeptablen Finanzierung. Aussagen über die zukünftige Produktion beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf betriebliche Aspekte und auf der Annahme, dass sich die Nachfrage nach Produkten wie erwartet entwickelt, dass Kunden und andere Vertragspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen, dass Betriebs- und Kapitalpläne nicht durch Probleme wie mangelnde Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung gestört werden und dass es keine wesentlichen Kostenschwankungen gibt.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.