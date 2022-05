Euro Manganese meldet Versand der letzten Module der Demonstrationsanlage

VANCOUVER, British Columbia (Kanada), May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich bekanntzugeben, dass die zweite und letzte Sendung der Module für die Demonstrationsanlage des Unternehmens heute per Seefracht von Shanghai, China, nach Hamburg verschifft wurde. Die erste Sendung wurde am 30. April versandt.



Nach Ankunft in Hamburg wird jede Sendung per Bahn zum Standort des Manganprojekts Chvaletice geliefert. Die Lieferung wird im Juni bzw. Juli erwartet, wobei die Montage jeweils bei Ankunft der Lieferung beginnt. Die Inbetriebnahme ist für September geplant und die erste Lieferung von Mustern an Kunden wird im vierten Quartal 2022 erwartet.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Unternehmen für Batteriematerialien, dessen Ziel es ist, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugbranche und andere Hightech-Anwendungen zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Manganprojekts Chvaletice in der Tschechischen Republik voran, bei dem es sich um eine einzigartige Abfallverwertungs- und Sanierungsmöglichkeit handelt, bei der alte Rückstände aus einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden. Das Chvaletice-Projekt ist die einzige nennenswerte Manganressource in der Europäischen Union und positioniert das Unternehmen strategisch so, dass es Batterielieferketten mit wesentlichen Rohstoffen versorgt, um den globalen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft mit niedrigem CO 2 -Ausstoß zu unterstützen.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anfragen

Dr. Matthew James

President & CEO

+44 (0)747 229 6688

Louise Burgess

Senior Director Investor Relations & Communications

+1 (604) 312-7546

lburgess@mn25.ca

Anschrift des Unternehmens: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 1G8

Website: www.mn25.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens, seiner Projekte oder Branchenergebnisse wesentlich von ausdrücklichen oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "schätzen", "geplant", "prognostizieren", "vorhersagen" und anderer ähnliche Terminologie erkennbar oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten" bzw. ergriffen, eintreten oder erreicht "würden" oder "werden". Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen des Unternehmens und seiner Geschäfte und Betriebsabläufe, wozu unter anderem der Zeitplan, die Installation, die Lieferung und der Betrieb der Demonstrationsanlage gehören. Darüber hinaus ist zu beachten, dass in Bezug auf das Projekt keine Produktionsentscheidung getroffen wurde und dass eine solche Entscheidung nur auf der Grundlage einer positiven Machbarkeitsstudie getroffen wird, wenn die Genehmigung und Finanzierung gesichert sind.

Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen erörterten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Faktoren, die unter "Risikohinweis" und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens erörtert werden, sowie die Unfähigkeit, rechtzeitig behördliche Genehmigungen zu erhalten; die Möglichkeit, dass unbekannte oder unerwartete Ereignisse dazu führen, dass Vertragsbedingungen nicht erfüllt werden; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragsparteien mit der Gesellschaft, die vereinbarte Leistung zu erbringen; soziale oder Arbeitsunruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versagen von Explorationsprogrammen oder Studien, erwartete Ergebnisse oder Ergebnisse zu liefern, die eine fortgesetzte Exploration, Studien, Entwicklung oder Betrieb rechtfertigen und unterstützen würden.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen basieren, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Anlegern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetreten sind. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risikohinweis" und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 aufgeführt sind, erheblich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.