Euro Manganese veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Euro Manganese gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Euro Manganese ein EPS von -0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

