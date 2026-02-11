11.02.2026 06:31:28

Euro Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Euro Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 TRY. Im Vorjahresquartal waren -0,190 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Euro Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,9 Millionen TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,8 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,840 TRY. Im Vorjahr hatten -0,410 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Euro Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 23,13 Millionen TRY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,71 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

