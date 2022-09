Euro-Notenbank-Gouverneure für weitere kräftige Zinserhöhung

Frankfurt/Helsinki (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) muss sich aus Sicht von Währungshütern möglicherweise mit einem weiteren XXL-Zinsschritt auf ihrer Oktober-Sitzung gegen den anhaltenden Inflationsschub stemmen. Danach gelte es, im Dezember weiter voranzuschreiten, um zu einem Zinsniveau zu kommen, das die Wirtschaft weder bremse noch anschiebe, sagten mehrere EZB-Ratsmitglieder am Mittwoch. "Ich muss sagen, dass 75 Basispunkte ein sehr guter Kandidat für unseren nächsten Schritt ist, um das Straffungstempo beizubehalten", sagte der Notenbank-Chef der Slowakei, Peter Kazimir, auf einer Konferenz. Es sei aber auch notwendig, auf neue Daten zu warten. "Wir müssen energisch, sogar rücksichtslos sein, ungeachtet der drohenden Rezession", fügte das EZB-Ratsmitglied hinzu.

Auch aus Sicht des finnischen Notenbankchefs Olli Rehn sollte eine Anhebung um 0,75 Prozentpunkte eine der Optionen für Oktober sein. "Es gibt ein Argument dafür, eine Entscheidung über eine weitere signifikante Zinserhöhung zu fällen, sei es um 75 oder um 50 Basispunkte oder etwas anderes", sagte Rehn im Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Was "etwas anderes" bedeuten könnte, führte er nicht aus. Die nächste Zinssitzung der EZB ist für den 27. Oktober geplant. "Bis Anfang dieses Jahres war ich für ein graduelles Vorgehen, aber jetzt gibt es ein stärkeres Argument für Frontloading und entschlossenes Handeln", sagte er. Unter "Frontloading" wird in der Zentralbankwelt ein Vorziehen von Zinserhöhungen bezeichnet.

Die Währungshüter hatten im Juli die Zinswende eingeleitet und dabei die Schlüsselsätze erstmals seit angehoben. Die Leitzinsen wurden um 0,50 Prozentpunkte nach oben gesetzt. Bei ihrem zweiten Zinsschritt im September legten sie mit 0,75 Basispunkten noch deutlicher nach. Der Leitzins liegt damit inzwischen bei 1,25 Prozent und der sogenannte Einlagensatz, der aktuell der maßgebliche Zinssatz an den Finanzmärkten ist, bei 0,75 Prozent. An der Börse wird mittlerweile damit gerechnet, dass der Einlagensatz bis zum Jahresende bei zwei Prozent liegen und dann im Frühjahr 2023 auf rund drei Prozent steigen wird.

LAGARDE - ERSTES ZIEL IST DAS NEUTRALE ZINSNIVEAU

Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Notenbank auf ihrem Zinserhöhungskurs noch nicht das Zinsniveau erreicht, das die Wirtschaft weder anschiebt noch bremst, wie sie in einer Gesprächsrunde in Frankfurt sagte. Notenbanker sprechen hier von dem sogenannten neutralen Zins. Lagarde stellte zudem weitere Anhebungen auf den nächsten Zinssitzungen in Aussicht. "Wir sind noch nicht beim neutralen Zins", sagte sie. Das sei das erstes Ziel der Währungshüter. "Wir müssen uns erst dahin bewegen und dann sehen, welcher Zins uns zum Inflationsziel von zwei Prozent bringt." Volkswirte gehen davon aus, dass der neutrale Zins beim Einlagensatz etwa zwischen 1,5 Prozent und 2,0 Prozent liegt.

Nach Darstellung von Finnlands Notenbankchef Rehn wird der neutrale Zins bald erreicht werden. "Meiner Ansicht nach bewegen wir uns in den Bereich des neutralen Zinses bis Weihnachten", sagte er. Aus seiner Sicht muss die EZB aber womöglich darüber hinaus die Zinsen erhöhen. "Sobald wir dort angekommen sind, werden wir sehen, ob es ein Argument dafür gibt, uns in einen restriktiven Bereich zu bewegen", sagte er. "Wenn wir glauben, dass die Inflationsaussichten einen Schritt in Richtung eines restriktiven Bereichs erfordern, dann sei es so." Laut seines Ratskollegen Kazimir herrscht im 25-köpfigen EZB-Rat Einigkeit darüber, dass das neutrale Niveau erreicht werden muss. Allerdings gebe es keine Übereinstimmung darin, wo genau dies Zinsniveau anzusiedeln sei.

