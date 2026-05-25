Euro Panel Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Euro Panel Products veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,84 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Euro Panel Products ein Gewinn pro Aktie von 7,52 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,91 Prozent auf 5,03 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at