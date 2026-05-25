|
25.05.2026 06:31:29
Euro Panel Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Euro Panel Products veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,84 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Euro Panel Products ein Gewinn pro Aktie von 7,52 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,91 Prozent auf 5,03 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX über 6.000er Marke erwartet -- DAX dürfte über 25.000 Punkten eröffnen -- Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX dürfte zum Wochenstart über einer runden Marke eröffnen. Der DAX wird an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher erwartet. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.