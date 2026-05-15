Euro Pratik Sales stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Euro Pratik Sales hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,54 INR. Im Vorjahr waren 7,46 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Euro Pratik Sales im vergangenen Geschäftsjahr 3,35 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Euro Pratik Sales 2,84 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at