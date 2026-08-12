Euro Pratik Sales stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Euro Pratik Sales hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,84 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,950 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,03 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at