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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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28.07.2026 15:54:00
Euro-Scheine: Wie sollen die Banknoten von morgen aussehen? Wählen Sie hier Ihren Favoriten
Die Europäische Zentralbank hat zehn Vorschläge für die sechs Euro-Geldscheine präsentiert, und die Bürger können mitentscheiden. Mit dem SPIEGEL-Abstimmungstool können Sie sich schon mal für Ihr Lieblingsdesign entscheiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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