Euro stabil bei knapp 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,1270 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Moderate Gewinne über die Nacht hinweg konnten nicht gehalten werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1295 Dollar (Montag: 1,1292) festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige beachtenswerte Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In den USA werden Wachstumszahlen zum Sommerquartal veröffentlicht, allerdings handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung. Grundsätzlich ist bereits bekannt, dass die US-Wirtschaft im Sommer deutlich an Schwung verloren hat. Aus der Eurozone werden keine entscheidenden Daten erwartet.

pro/cma