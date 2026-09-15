Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|STOXX-Handel im Blick
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15.09.2026 15:58:56
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus
Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 6 243,14 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,375 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,196 Prozent leichter bei 6 248,10 Punkten, nach 6 260,38 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 265,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 194,18 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6 539,59 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 229,43 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 5 440,40 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,71 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,00 Prozent auf 1 016,60 EUR), Infineon (+ 1,18 Prozent auf 54,68 EUR), BMW (+ 0,83 Prozent auf 63,24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,54 Prozent auf 6,74 EUR) und Siemens Energy (+ 0,53 Prozent auf 133,36 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-2,13 Prozent auf 48,28 EUR), Deutsche Bank (-2,05 Prozent auf 33,45 EUR), Deutsche Börse (-1,91 Prozent auf 276,60 EUR), UniCredit (-1,72 Prozent auf 83,23 EUR) und BASF (-0,95 Prozent auf 51,88 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 073 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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