Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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31.08.2026 12:26:50
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot
Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,37 Prozent auf 6 461,94 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,534 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,129 Prozent auf 6 477,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 485,67 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 481,60 Punkte, das Tagestief hingegen 6 461,84 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 358,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 6 050,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 351,73 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,45 Prozent nach oben. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,26 Prozent auf 23,30 EUR), BASF (+ 1,16 Prozent auf 53,13 EUR), UniCredit (+ 0,51 Prozent auf 85,00 EUR), Bayer (+ 0,45 Prozent auf 48,89 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,18 Prozent auf 77,56 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-3,51 Prozent auf 144,44 EUR), Rheinmetall (-1,65 Prozent auf 1 135,60 EUR), SAP SE (-1,30 Prozent auf 188,84 EUR), Airbus SE (-1,13 Prozent auf 200,85 EUR) und Deutsche Börse (-1,03 Prozent auf 288,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 692 715 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 575,969 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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