Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Donnerstagmittag im Aufwind.

Um 12:10 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,51 Prozent auf 6 280,98 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,394 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent leichter bei 6 245,30 Punkten, nach 6 248,84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 245,30 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 295,70 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,108 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 6 328,09 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 5 881,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 393,18 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,36 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,99 Prozent auf 56,11 EUR), Siemens (+ 2,41 Prozent auf 277,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,27 Prozent auf 47,45 EUR), BMW (+ 1,09 Prozent auf 60,96 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,86 Prozent auf 31,54 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-17,59 Prozent auf 150,20 EUR), Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 126,00 EUR), Airbus SE (-1,93 Prozent auf 205,75 EUR), Deutsche Börse (-1,59 Prozent auf 266,20 EUR) und Deutsche Telekom (-1,27 Prozent auf 27,15 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die adidas-Aktie. 2 222 668 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 535,114 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,21 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at