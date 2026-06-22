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Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Kursentwicklung im Fokus 22.06.2026 15:59:33

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Heute zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Montag gewinnt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,51 Prozent auf 6 325,43 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,421 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 6 297,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 293,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 328,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 280,84 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 019,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 501,28 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 233,58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,12 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 337,22 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 6,84 Prozent auf 87,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 172,38 EUR), Allianz (+ 1,30 Prozent auf 405,60 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 277,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,76 Prozent auf 31,36 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-3,83 Prozent auf 1 156,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,67 Prozent auf 25,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,04 Prozent auf 78,80 EUR), Enel (-1,45 Prozent auf 9,80 EUR) und SAP SE (-1,40 Prozent auf 132,26 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 850 251 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 638,946 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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