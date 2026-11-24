EURO STOXX 50
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|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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24.11.2026 15:58:51
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent leichter bei 6 047,37 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,121 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,032 Prozent stärker bei 6 076,42 Punkten, nach 6 074,47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 078,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 006,33 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 6 068,22 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 447,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 5 528,67 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,37 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 737,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 314,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 26,55 EUR), SAP SE (+ 1,04 Prozent auf 188,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,27 Prozent auf 584,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-5,90 Prozent auf 45,57 EUR), Siemens Energy (-3,76 Prozent auf 121,70 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,38 Prozent auf 5,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,20 Prozent auf 56,84 EUR) und Siemens (-2,00 Prozent auf 259,85 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 307 642 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,45 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 221,20
|-3,09%
|Deutsche Börse AG
|315,40
|1,71%
|Deutsche Telekom AG
|26,62
|1,29%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,54
|-2,52%
|Infineon AG
|44,77
|-7,81%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,72
|-2,27%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,51
|-0,40%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|586,60
|0,58%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,42
|-0,61%
|Rheinmetall AG
|740,00
|1,80%
|SAP SE
|190,18
|1,68%
|Siemens AG
|257,85
|-2,59%
|Siemens Energy AG
|119,66
|-5,82%
|TotalEnergies
|77,30
|0,22%
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