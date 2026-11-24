Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent leichter bei 6 047,37 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,121 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,032 Prozent stärker bei 6 076,42 Punkten, nach 6 074,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 078,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 006,33 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 6 068,22 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 447,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 5 528,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,37 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 737,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 314,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 26,55 EUR), SAP SE (+ 1,04 Prozent auf 188,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,27 Prozent auf 584,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-5,90 Prozent auf 45,57 EUR), Siemens Energy (-3,76 Prozent auf 121,70 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,38 Prozent auf 5,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,20 Prozent auf 56,84 EUR) und Siemens (-2,00 Prozent auf 259,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 307 642 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,45 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at