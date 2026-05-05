Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Index im Blick 05.05.2026 15:59:03

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün

Der Euro STOXX 50 gewinnt aktuell an Fahrt.

Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,29 Prozent im Plus bei 5 838,06 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,914 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,091 Prozent tiefer bei 5 758,38 Punkten, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 758,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 855,78 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 5 692,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 925,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 283,05 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,211 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 6,04 Prozent auf 67,92 EUR), Infineon (+ 4,31 Prozent auf 59,26 EUR), Siemens (+ 3,55 Prozent auf 258,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 182,58 EUR) und Rheinmetall (+ 3,11 Prozent auf 1 431,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,24 EUR), Enel (-0,90 Prozent auf 9,60 EUR), Deutsche Börse (-0,65 Prozent auf 259,90 EUR), SAP SE (-0,55 Prozent auf 147,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,08 Prozent auf 47,89 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 886 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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