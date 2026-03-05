adidas Aktie
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten
Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,55 Prozent auf 5 838,50 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,862 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 5 867,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 870,92 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 867,39 Punkte, das Tagestief hingegen 5 830,37 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 4,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 925,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 489,12 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,203 Prozent nach. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 736,80 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 1,13 Prozent auf 179,24 EUR), Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 645,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 33,12 EUR), Infineon (+ 0,18 Prozent auf 44,03 EUR) und Eni (+ 0,11 Prozent auf 20,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,80 Prozent auf 45,33 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,07 Prozent auf 5,34 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 36,67 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 140,20 EUR) und Allianz (-0,97 Prozent auf 355,50 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 493 969 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 447,779 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
