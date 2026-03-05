adidas Aktie

Euro STOXX 50-Marktbericht 05.03.2026 09:29:17

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,55 Prozent auf 5 838,50 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,862 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 5 867,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 870,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 867,39 Punkte, das Tagestief hingegen 5 830,37 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 4,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 925,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 489,12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,203 Prozent nach. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 736,80 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 1,13 Prozent auf 179,24 EUR), Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 645,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 33,12 EUR), Infineon (+ 0,18 Prozent auf 44,03 EUR) und Eni (+ 0,11 Prozent auf 20,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,80 Prozent auf 45,33 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,07 Prozent auf 5,34 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 36,67 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 140,20 EUR) und Allianz (-0,97 Prozent auf 355,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 493 969 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 447,779 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

