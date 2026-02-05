Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,39 Prozent auf 5 993,58 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,060 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,298 Prozent höher bei 5 988,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 970,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 993,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 977,75 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,56 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 923,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 669,13 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 271,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,45 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,38 Prozent auf 210,80 EUR), SAP SE (+ 1,89 Prozent auf 170,36 EUR), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 245,35 EUR), Deutsche Bank (+ 1,20 Prozent auf 32,35 EUR) und Infineon (+ 1,17 Prozent auf 40,78 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,66 Prozent auf 1 618,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,93 Prozent auf 103,95 EUR), BMW (-1,45 Prozent auf 89,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,33 Prozent auf 60,14 EUR) und Deutsche Telekom (-0,76 Prozent auf 30,15 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 624 949 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 461,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,97 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at