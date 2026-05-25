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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Marktbericht 25.05.2026 17:58:01

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Der Euro STOXX 50 performte zum Handelsende positiv.

Zum Handelsschluss legte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,92 Prozent auf 6 135,27 Punkte zu. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,030 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,431 Prozent auf 6 045,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 019,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 144,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 045,37 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 883,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 173,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 5 326,31 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,87 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,51 Prozent auf 76,73 EUR), Deutsche Bank (+ 3,96 Prozent auf 29,28 EUR), UniCredit (+ 3,47 Prozent auf 74,56 EUR), Siemens Energy (+ 3,34 Prozent auf 181,28 EUR) und Siemens (+ 3,03 Prozent auf 276,75 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Eni (-1,83 Prozent auf 22,81 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 51,35 EUR), Bayer (-0,26 Prozent auf 38,41 EUR), Deutsche Börse (+ 0,20 Prozent auf 256,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 29,45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 061 258 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 543,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 7,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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