Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 1,43 Prozent auf 4 843,79 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,145 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,769 Prozent höher bei 4 812,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 775,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 844,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 812,02 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,85 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 22.01.2024, einen Stand von 4 480,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.11.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 352,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wies der Euro STOXX 50 4 242,88 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 844,67 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,28 Prozent auf 70,98 EUR), Infineon (+ 4,21 Prozent auf 34,28 EUR), SAP SE (+ 2,08 Prozent auf 165,66 EUR), BASF (+ 1,82 Prozent auf 47,25 EUR) und adidas (+ 1,75 Prozent auf 184,62 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Börse (+ 0,19 Prozent auf 186,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 22,38 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,79 Prozent auf 2,91 EUR), Eni (+ 0,83 Prozent auf 14,39 EUR) und Bayer (+ 0,93 Prozent auf 29,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 767 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 409,170 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

