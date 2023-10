Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,27 Prozent leichter bei 4 194,02 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,604 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 4 203,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 205,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 172,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 203,84 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 254,33 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 4 286,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, stand der Euro STOXX 50 bei 3 340,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 8,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Ferrari (+ 2,18 Prozent auf 291,20 EUR), Stellantis (+ 2,11 Prozent auf 18,91 EUR), Bayer (+ 1,51 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,18 Prozent auf 109,40 EUR) und Eni (+ 1,08 Prozent auf 15,23 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,50 Prozent auf 32,44 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 163,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,79 Prozent auf 38,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,33 Prozent auf 64,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,07 Prozent auf 2,43 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 394 801 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354,931 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at