Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Kursentwicklung 13.10.2026 15:58:32

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt

Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0,11 Prozent auf 6 194,09 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,299 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 190,92 Zählern und damit 0,166 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 201,21 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 175,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6 224,39 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 325,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 271,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 5 568,19 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 2,15 Prozent auf 54,20 EUR), adidas (+ 1,57 Prozent auf 151,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,43 Prozent auf 39,83 EUR), Bayer (+ 1,16 Prozent auf 44,34 EUR) und SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 196,62 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,34 Prozent auf 55,88 EUR), Siemens Energy (-1,34 Prozent auf 144,82 EUR), Airbus SE (-0,53 Prozent auf 187,16 EUR), Eni (-0,31 Prozent auf 25,42 EUR) und Deutsche Bank (-0,13 Prozent auf 30,25 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 513 907 Aktien gehandelt. Mit 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 152,60 2,35% adidas
Airbus SE 187,02 -0,25% Airbus SE
ASML NV 1 528,00 -3,02% ASML NV
Bayer 44,21 0,91% Bayer
BMW AG 54,52 2,75% BMW AG
Deutsche Bank AG 29,79 -1,26% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 25,29 1,65% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 25,63 0,81% Eni S.p.A.
Infineon AG 56,31 -1,92% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,78 1,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,97 1,37% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 196,48 0,78% SAP SE
Siemens Energy AG 144,28 -1,00% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 167,01 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen