Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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13.10.2026 15:58:32
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt
Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0,11 Prozent auf 6 194,09 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,299 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 190,92 Zählern und damit 0,166 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 201,21 Punkte).
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 175,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6 224,39 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 325,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 271,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 5 568,19 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 2,15 Prozent auf 54,20 EUR), adidas (+ 1,57 Prozent auf 151,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,43 Prozent auf 39,83 EUR), Bayer (+ 1,16 Prozent auf 44,34 EUR) und SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 196,62 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,34 Prozent auf 55,88 EUR), Siemens Energy (-1,34 Prozent auf 144,82 EUR), Airbus SE (-0,53 Prozent auf 187,16 EUR), Eni (-0,31 Prozent auf 25,42 EUR) und Deutsche Bank (-0,13 Prozent auf 30,25 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 513 907 Aktien gehandelt. Mit 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,60
|2,35%
|Airbus SE
|187,02
|-0,25%
|ASML NV
|1 528,00
|-3,02%
|Bayer
|44,21
|0,91%
|BMW AG
|54,52
|2,75%
|Deutsche Bank AG
|29,79
|-1,26%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|1,65%
|Eni S.p.A.
|25,63
|0,81%
|Infineon AG
|56,31
|-1,92%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,78
|1,31%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,97
|1,37%
|SAP SE
|196,48
|0,78%
|Siemens Energy AG
|144,28
|-1,00%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 167,01
|-0,55%
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