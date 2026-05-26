Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,34 Prozent leichter bei 6 116,08 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,031 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,106 Prozent auf 6 130,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 136,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 110,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 130,16 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 5 883,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 26.02.2026, einen Stand von 6 161,56 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 5 395,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,54 Prozent. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 0,65 Prozent auf 29,47 EUR), Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 258,10 EUR), Allianz (+ 0,49) Prozent auf 392,90 EUR), Eni (+ 0,42 Prozent auf 22,91 EUR) und BASF (+ 0,27 Prozent auf 51,49 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-1,12 Prozent auf 75,87 EUR), Bayer (-0,76 Prozent auf 38,12 EUR), adidas (-0,73 Prozent auf 156,70 EUR), BMW (-0,64 Prozent auf 74,96 EUR) und Siemens (-0,61 Prozent auf 275,05 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 299 857 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 543,054 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at