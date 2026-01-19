Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach

Am Montag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,64 Prozent tiefer bei 5 930,63 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,108 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,905 Prozent leichter bei 5 974,89 Punkten in den Handel, nach 6 029,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 920,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 974,89 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 5 760,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 607,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 148,30 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,37 Prozent aufwärts. Bei 6 053,68 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 6,44 Prozent auf 44,19 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 935,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,44 Prozent auf 27,44 EUR), Eni (+ 0,16 Prozent auf 16,51 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 525,60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-3,88 Prozent auf 153,65 EUR), BMW (-3,49 Prozent auf 85,62 EUR), Deutsche Bank (-3,26 Prozent auf 32,46 EUR), Enel (-2,98 Prozent auf 9,11 EUR) und Infineon (-2,90 Prozent auf 40,72 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 141 593 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 452,408 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite.

