Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,07 Prozent auf 6 157,09 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,200 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,061 Prozent höher bei 6 165,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 161,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 180,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 147,58 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,709 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 994,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 653,17 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 472,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,24 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,73 Prozent auf 33,81 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 168,40 EUR), Eni (+ 2,01 Prozent auf 19,73 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 229,60 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,65 Prozent auf 5,88 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2,88 Prozent auf 48,23 EUR), Infineon (-1,79 Prozent auf 45,94 EUR), adidas (-1,38 Prozent auf 160,25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,93 Prozent auf 58,45 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 100,75 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 310 021 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 496,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at