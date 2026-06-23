Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,97 Prozent auf 6 250,15 Punkte nach. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,422 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,579 Prozent auf 6 274,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 311,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 235,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 274,79 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 019,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 574,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 221,90 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 133,44 EUR), Rheinmetall (+ 0,49 Prozent auf 1 195,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 26,24 EUR), Deutsche Börse (-0,12 Prozent auf 243,70 EUR) und adidas (-0,29 Prozent auf 174,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-3,30 Prozent auf 83,10 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 164,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,51 Prozent auf 78,30 EUR), Siemens (-1,90 Prozent auf 273,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,36 Prozent auf 50,90 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 525 727 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,946 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at