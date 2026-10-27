Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich

Der Euro STOXX 50 verbuchte am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,86 Prozent höher bei 6 168,64 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,241 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,118 Prozent schwächer bei 6 109,00 Punkten, nach 6 116,23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 095,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 174,35 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 6 302,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 6 282,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 711,06 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,44 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,76 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 46,15 EUR) und Enel (+ 0,97 Prozent auf 9,31 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,86 Prozent auf 39,78 EUR), Eni (-2,84 Prozent auf 26,35 EUR), BMW (-1,77 Prozent auf 56,72 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 157,45 EUR) und UniCredit (-1,03 Prozent auf 73,06 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 178 210 Aktien gehandelt. Mit 551,148 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at