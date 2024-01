Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Plus

Der Euro STOXX 50 notiert aktuell im Plus.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent fester bei 4 465,26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,825 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,273 Prozent auf 4 465,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 453,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 458,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 476,78 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,417 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 535,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 090,33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der Euro STOXX 50 4 094,28 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 1,05 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 568,80 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1,16 Prozent auf 34,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,14 Prozent auf 2,78 EUR), Allianz (+ 0,86 Prozent auf 247,45 EUR), SAP SE (+ 0,79 Prozent auf 148,42 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 23,04 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-0,48 Prozent auf 32,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,31 Prozent auf 107,78 EUR), Eni (-0,24 Prozent auf 14,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,23 Prozent auf 44,03 EUR) und BMW (-0,02 Prozent auf 93,04 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 578 828 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 323,318 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

