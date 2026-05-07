Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigte sich heute im Minus.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 0,89 Prozent leichter bei 5 973,25 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,911 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,093 Prozent auf 6 032,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 027,13 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 066,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 967,92 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,61 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 5 633,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 998,40 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der Euro STOXX 50 5 230,19 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,10 Prozent zu. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,53 Prozent auf 152,00 EUR), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 151,38 EUR), BMW (+ 1,18 Prozent auf 82,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,07 Prozent auf 47,32 EUR) und UniCredit (+ 0,66 Prozent auf 71,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 341,60 EUR), BASF (-3,07 Prozent auf 50,91 EUR), Bayer (-2,80 Prozent auf 37,43 EUR), Siemens Energy (-2,78 Prozent auf 180,68 EUR) und Airbus SE (-2,65 Prozent auf 183,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 241 665 Aktien gehandelt. Mit 473,679 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at