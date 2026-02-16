Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 5 984,28 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,050 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,135 Prozent auf 5 993,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5 985,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 978,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 015,97 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 6 029,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 5 693,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 5 493,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 099,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 2,45 Prozent auf 197,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,30 Prozent auf 32,97 EUR), Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 163,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 620,00 EUR) und BMW (+ 0,65 Prozent auf 89,48 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-6,41 Prozent auf 234,95 EUR), SAP SE (-1,96 Prozent auf 168,36 EUR), Enel (-1,53 Prozent auf 9,19 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 215,20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,78 Prozent auf 102,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 421 191 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 461,400 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at