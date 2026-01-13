Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstag fort.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 6 027,20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,099 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,097 Prozent stärker bei 6 022,16 Punkten, nach 6 016,30 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 022,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 029,75 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 5 720,71 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 5 568,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 954,21 Punkte.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 0,58 Prozent auf 41,91 EUR), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 900,00 EUR), Airbus SE (+ 0,49 Prozent auf 217,30 EUR), Eni (+ 0,41 Prozent auf 16,13 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,30 Prozent auf 6,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BMW (-1,02 Prozent auf 89,56 EUR), Bayer (-0,81 Prozent auf 39,39 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,70 Prozent auf 48,04 EUR), Enel (-0,69 Prozent auf 9,25 EUR) und Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 28,50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 363 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

