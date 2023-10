Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Aktuell wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,67 Prozent stärker bei 4 181,41 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3,630 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 118,46 Zählern und damit 0,143 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 112,57 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 182,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 118,46 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 237,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 10.07.2023, einen Wert von 4 256,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, lag der Euro STOXX 50 bei 3 356,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 8,44 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Flutter Entertainment (+ 3,20 Prozent auf 133,85 GBP), BASF (+ 2,94 Prozent auf 42,15 EUR), Stellantis (+ 2,93 Prozent auf 18,52 EUR), Siemens (+ 2,79 Prozent auf 136,42 EUR) und BMW (+ 2,75 Prozent auf 97,25 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (+ 0,28 Prozent auf 15,01 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 20,41 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,94 Prozent auf 38,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,94 Prozent auf 376,80 EUR) und SAP SE (+ 1,03 Prozent auf 123,50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 350 643 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 364,420 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at