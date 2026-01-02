Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,56 Prozent stärker bei 5 823,59 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,941 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,096 Prozent auf 5 785,83 Punkte an der Kurstafel, nach 5 791,41 Punkten am Vortag.

Bei 5 852,54 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 780,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.12.2025, den Wert von 5 686,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 5 645,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 02.01.2025, bei 4 917,88 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,89 Prozent auf 16,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,74 Prozent auf 105,35 EUR), Airbus SE (+ 1,71 Prozent auf 201,50 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 94,64 EUR) und Enel (+ 1,34 Prozent auf 8,95 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,46 Prozent auf 554,00 EUR), Allianz (-0,54 Prozent auf 388,40 EUR), Deutsche Börse (-0,49 Prozent auf 222,60 EUR), UniCredit (-0,45 Prozent auf 70,65 EUR) und Siemens (-0,42 Prozent auf 238,15 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 243 535 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 357,136 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at