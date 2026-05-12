Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Blick 12.05.2026 12:27:10

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags schwächer

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags schwächer

Derzeit ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Dienstag verliert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,89 Prozent auf 5 842,84 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,947 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,568 Prozent auf 5 861,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 895,45 Punkten am Vortag.

Bei 5 861,94 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 818,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 5 926,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 011,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 392,36 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,129 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 5,83 Prozent auf 39,24 EUR), Eni (+ 2,27 Prozent auf 23,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01) Prozent auf 47,87 EUR), adidas (+ 0,78 Prozent auf 142,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,65 Prozent auf 249,60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,05 Prozent auf 469,10 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 143,60 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 173,26 EUR), SAP SE (-1,79 Prozent auf 141,88 EUR) und Airbus SE (-1,73 Prozent auf 172,66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 422 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 508,520 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

mehr Analysen
11.05.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
05.05.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 142,65 0,00% adidas
Airbus SE 172,86 -1,25% Airbus SE
ASML NV 1 300,80 -1,93% ASML NV
Bayer 38,46 4,14% Bayer
Deutsche Börse AG 249,60 1,13% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 47,51 0,68% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,66 0,83% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 -1,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 464,60 -6,82% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 156,20 -1,83% Rheinmetall AG
SAP SE 143,32 -0,56% SAP SE
Siemens Energy AG 173,08 -2,89% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 87,10 -1,07% Volkswagen (VW) AG Vz.
Wolters Kluwer N.V. 60,48 -2,39% Wolters Kluwer N.V.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 838,26 -0,97%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen