Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|STOXX-Handel im Blick
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12.05.2026 12:27:10
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags schwächer
Am Dienstag verliert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,89 Prozent auf 5 842,84 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,947 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,568 Prozent auf 5 861,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 895,45 Punkten am Vortag.
Bei 5 861,94 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 818,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 5 926,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 011,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 392,36 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,129 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 5,83 Prozent auf 39,24 EUR), Eni (+ 2,27 Prozent auf 23,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01) Prozent auf 47,87 EUR), adidas (+ 0,78 Prozent auf 142,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,65 Prozent auf 249,60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,05 Prozent auf 469,10 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 143,60 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 173,26 EUR), SAP SE (-1,79 Prozent auf 141,88 EUR) und Airbus SE (-1,73 Prozent auf 172,66 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 422 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 508,520 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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