Eni Aktie

Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 im Fokus 06.05.2026 17:59:30

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Am Mittwoch zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,76 Prozent stärker bei 6 031,82 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,820 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,182 Prozent auf 5 880,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 869,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 064,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 880,29 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 5 692,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 998,40 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 5 263,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,10 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 6,04 Prozent auf 188,54 EUR), BMW (+ 5,41 Prozent auf 81,40 EUR), UniCredit (+ 4,97 Prozent auf 70,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 88,06 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,13 Prozent auf 50,18 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-4,72 Prozent auf 23,00 EUR), Infineon (-2,10 Prozent auf 59,23 EUR), Deutsche Börse (-2,02 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 52,52 EUR) und SAP SE (-0,32 Prozent auf 149,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 11 867 983 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 457,645 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
07.05.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.05.26 Infineon Overweight Barclays Capital
07.05.26 Infineon Neutral UBS AG
07.05.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 182,20 -2,92% Airbus SE
arGEN-X N.V. 668,20 -2,45% arGEN-X N.V.
ASML NV 1 288,00 -1,44% ASML NV
BASF 50,47 -3,88% BASF
BMW AG 82,84 1,15% BMW AG
Deutsche Börse AG 246,40 -2,42% Deutsche Börse AG
Eni S.p.A. 22,31 -2,41% Eni S.p.A.
Infineon AG 58,80 -1,31% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,88 -1,71% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 50,14 -0,32% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 149,40 1,00% SAP SE
UniCredit S.p.A. 70,34 -1,44% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 87,46 -1,13% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 972,65 -0,90%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen