Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Am Mittwoch zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,76 Prozent stärker bei 6 031,82 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,820 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,182 Prozent auf 5 880,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 869,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 064,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 880,29 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 5 692,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 998,40 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 5 263,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,10 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 6,04 Prozent auf 188,54 EUR), BMW (+ 5,41 Prozent auf 81,40 EUR), UniCredit (+ 4,97 Prozent auf 70,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 88,06 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,13 Prozent auf 50,18 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-4,72 Prozent auf 23,00 EUR), Infineon (-2,10 Prozent auf 59,23 EUR), Deutsche Börse (-2,02 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 52,52 EUR) und SAP SE (-0,32 Prozent auf 149,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 11 867 983 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 457,645 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at