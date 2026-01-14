Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent auf 6 040,96 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,117 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,018 Prozent stärker bei 6 030,90 Punkten, nach 6 029,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 030,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 043,00 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,763 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5 720,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 14.10.2025, mit 5 552,05 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 4 980,47 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,61 Prozent auf 39,96 EUR), Deutsche Börse (+ 1,00 Prozent auf 211,10 EUR), BASF (+ 0,99 Prozent auf 45,02 EUR), Enel (+ 0,62 Prozent auf 9,29 EUR) und BMW (+ 0,45 Prozent auf 88,86 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-0,71 Prozent auf 377,10 EUR), Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 892,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,61 Prozent auf 47,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,48 Prozent auf 59,57 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,47 Prozent auf 5,97 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 360 041 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 421,090 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at