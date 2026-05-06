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STOXX-Handel im Fokus 06.05.2026 15:58:57

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Aktuell zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 15:42 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,47 Prozent auf 6 014,70 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,820 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,182 Prozent auf 5 880,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 869,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 064,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 880,29 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 692,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 5 998,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 263,38 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,81 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 6,55 Prozent auf 189,44 EUR), BMW (+ 5,57 Prozent auf 81,52 EUR), UniCredit (+ 4,97 Prozent auf 70,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,36 Prozent auf 50,29 EUR) und Deutsche Bank (+ 4,14 Prozent auf 27,32 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-5,32 Prozent auf 22,85 EUR), Infineon (-3,29 Prozent auf 58,51 EUR), BASF (-2,04 Prozent auf 52,36 EUR), Rheinmetall (-1,66 Prozent auf 1 411,60 EUR) und Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 254,20 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 409 697 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 457,645 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Mit 7,45 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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