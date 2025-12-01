Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index im Blick
|
01.12.2025 12:27:10
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer
Um 12:09 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,55 Prozent auf 5 637,23 Punkte nach. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,847 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,146 Prozent auf 5 659,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 635,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 672,08 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 662,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 367,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 804,40 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,08 Prozent auf 58,79 EUR), adidas (+ 0,62 Prozent auf 161,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,56 Prozent auf 45,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,91 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,49 Prozent auf 98,86 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Airbus SE (-7,67 Prozent auf 188,96 EUR), Rheinmetall (-4,32 Prozent auf 1 416,50 EUR), Infineon (-2,86 Prozent auf 35,29 EUR), Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 112,35 EUR) und Siemens (-1,62 Prozent auf 224,60 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 041 363 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 350,159 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.