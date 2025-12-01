Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

Index im Blick 01.12.2025 12:27:10

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Der Euro STOXX 50 verliert am Montagmittag an Boden.

Um 12:09 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,55 Prozent auf 5 637,23 Punkte nach. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,847 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,146 Prozent auf 5 659,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 635,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 672,08 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 662,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 367,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 804,40 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,08 Prozent auf 58,79 EUR), adidas (+ 0,62 Prozent auf 161,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,56 Prozent auf 45,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,91 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,49 Prozent auf 98,86 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Airbus SE (-7,67 Prozent auf 188,96 EUR), Rheinmetall (-4,32 Prozent auf 1 416,50 EUR), Infineon (-2,86 Prozent auf 35,29 EUR), Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 112,35 EUR) und Siemens (-1,62 Prozent auf 224,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 041 363 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 350,159 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

