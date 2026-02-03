ASML NV Aktie
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 5 989,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,024 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,339 Prozent höher bei 6 027,88 Punkten, nach 6 007,51 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 973,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 073,34 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 679,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 217,91 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,70 Prozent auf 154,90 EUR), Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 760,50 EUR), BASF (+ 1,65 Prozent auf 47,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,64 Prozent auf 48,35 EUR) und UniCredit (+ 1,57 Prozent auf 76,42 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-4,63 Prozent auf 167,00 EUR), Deutsche Börse (-4,36 Prozent auf 204,20 EUR), Infineon (-1,92 Prozent auf 41,08 EUR), Airbus SE (-1,87 Prozent auf 190,18 EUR) und adidas (-0,77 Prozent auf 149,00 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 321 295 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,86 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,50
|-0,23%
|Airbus SE
|188,36
|0,16%
|ASML NV
|1 145,20
|0,92%
|BASF
|49,58
|0,30%
|Deutsche Börse AG
|205,70
|-0,05%
|Deutsche Telekom AG
|30,42
|0,43%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|49,32
|-0,06%
|Infineon AG
|40,40
|0,14%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,13
|0,07%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,72
|-0,65%
|Rheinmetall AG
|1 641,50
|-2,09%
|SAP SE
|168,22
|-0,34%
|Siemens Energy AG
|150,35
|1,11%
|UniCredit S.p.A.
|76,27
|0,36%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|105,75
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 970,47
|-0,41%
